Фанаты "Ливерпуля" в Австралии потроллили "Манчестер Юнайтед". Видео

Фанаты "Ливерпуля" поиздевались над игроками "Манчестер Юнайтед". Во время тренировки "Красных дьяволов" в австралийском городе Перт над стадионом пролетел самолет с растяжкой "Ливерпуль" - шестикратный победитель Лиги чемпионов".

Напомним, "красные" в минувшем сезоне обыграли "Тоттенхэм" в финале Лиги чемпионов и в шестой раз выиграли турнир.