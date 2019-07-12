Фанаты "Ливерпуля" в Австралии потроллили "Манчестер Юнайтед". Видео

Фанаты "Ливерпуля" поиздевались над игроками "Манчестер Юнайтед". Во время тренировки "Красных дьяволов" в австралийском городе Перт над стадионом пролетел самолет с растяжкой "Ливерпуль" - шестикратный победитель Лиги чемпионов".
Напомним, "красные" в минувшем сезоне обыграли "Тоттенхэм" в финале Лиги чемпионов и в шестой раз выиграли турнир.
"Liverpool FC - 6 X European Champions"— Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) 11 июля 2019 г.
Una avioneta sobrevoló el entrenamiento del Manchester United en Perth Australia con una burla referente a su rival 😱 pic.twitter.com/ktAbV5FBsS
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