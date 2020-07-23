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Фанаты «Ливерпуля» устроили праздник возле «Энфилда». Видео

04:16
Фанаты «Ливерпуля» празднуют чемпионство. Фото Twitter
Фанаты «Ливерпуля» празднуют чемпионство. Фото Twitter
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Болельщики «Ливерпуля» собрались у «Энфилда» после матча 37-го тура чемпионата Англии против «Челси» (5:3). Игра проходила без зрителей. После финального свистка состоялась церемония награждения, на которой «красным» вручили чемпионский кубок. Фанаты команды устроили яркое празднование около стадиона.

Стоит отметить, что местная полиция призывала болельщиков оставаться дома и праздновать завоевание чемпионства у телевизоров.

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