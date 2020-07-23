Фанаты «Ливерпуля» устроили праздник возле «Энфилда». Видео
04:16
Болельщики «Ливерпуля» собрались у «Энфилда» после матча 37-го тура чемпионата Англии против «Челси» (5:3). Игра проходила без зрителей. После финального свистка состоялась церемония награждения, на которой «красным» вручили чемпионский кубок. Фанаты команды устроили яркое празднование около стадиона.
Стоит отметить, что местная полиция призывала болельщиков оставаться дома и праздновать завоевание чемпионства у телевизоров.
Les supporters de Liverpool c?l?brent devant Anfield ?pic.twitter.com/aRUwS9YScs— BeFoot (@_BeFoot) July 22, 2020
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