Фанаты «Ливерпуля» после провала Адриана просят подписать Антона Митрюшкина

Фанаты «Ливерпуля» в Twitter просят приобрести в клуб российского вратаря Антона Митрюшкина. 24-летний голкипер летом остался без клуба после расторжения контракта со «Сьоном».

В символической сборной свободных агентов по версии Transfermarkt Митрюшкин занял место в воротах, и это привлекло фанатов «красных».

LFCRizwan: «Антон Митрюшкин. Никогда не видел его игру, но ему 24 года, и он свободный агент. Подпишите его в «Ливерпуль».

JoeTheGoatGomez: «Антон Митрюшкин, обратите на него внимание. Может быть хорошим сменщиком».

_LFCBruno: «Подпишите Митрюшкина».

lfcjmc: «Подпишите уже Митрюшкина!»

Основной голкипер «Ливерпуля» Алиссон восстанавливается после травмы, а его сменщик Адриан провалил игру с «Астон Виллой» — 2:7. Помимо них, в обойме чемпионов Англии остаются только вратари из молодежки.

Митрюшкин перешел в «Сьон» из «Спартака» в 2016 году, был основным вратарем команды и даже получил капитанскую повязку, однако в ноябре 2017 года получил серьезную травму. После повреждения он восстанавливался полтора года, а после возвращения на поле не смог вернуть место в основе. Летом его просматривал «Монако».