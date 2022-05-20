Фанаты «Эвертона» выбежали на поле после победы над «Кристал Пэлас». Команда сохранила прописку в АПЛ

Фанаты «Эвертона» выбежали на поле после сохранения прописки в АПЛ

В четверг, 19 мая, «Эвертон» переиграл «Кристал Пэлас» (3:2) в перенесенном матче 33-го тура чемпионата Англии. Победа гарантировала команде Фрэнка Лэмпарда сохранение прописки в высшем дивизионе страны.

После финального свистка болельщики «Эвертона» выбежали на поле «Гудисон Парк», чтобы вместе с командой отпраздновать успех.

«Эвертон» имеет за тур до конца чемпионата набрал 39 очков. У идущего на 18-й строчке «Бернли» 35 очков, поэтому «ириски» не опустятся ниже 16-го места по итогам сезона и не вылетят из АПЛ.

Напомним, следующий сезон станет для «Эвертона» 69-м подряд в высшем дивизионе страны. Только «Арсенал» имеет большую серию — 97.