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Фанаты «Бирмингема» устроили драку со стюардами. Пострадала женщина

19 октября 2019, 23:49
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Фанаты «Бирмингема» устроили драку со стюардами во время выездного матча 12-го тура чемпионшипа с «Лидсом» (0:1), сообщает The Sun. Стычка началась после того, как фанат «синих» выбежал на поле. Его схватили стюарды, но болельщики «Бирмингема» попытались за него вступиться. В ходе конфликта пострадала женщина.

Отмечается, что гостевые фанаты вели себя буйно на протяжении всего дня: они нападали на полицейских, болельщиков «Лидса» и нарушали общественный порядок.

После 12 туров «Лидс» занимает 2-е место в чемпионшипе. «Бирмингем» расположился на 12-й строчке.

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