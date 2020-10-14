Фаната «Вест Хэма» запретили посещать матчи за расистское оскорбление Салаха

Фанат «Вест Хэма» на три года отстранен от посещения матчей за расистское оскорбление в адрес нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщает Sky Sports. 48-летний Брэдли Тамвуд из Бекслихита явился в суд и признал себя виновным.

Помимо трехлетнего отстранения, Тамвуд заплатит штраф на общую сумму 525 фунтов стерлингов (400 — штраф и 125 — судебные издержки).

Инцидент произошел 29 января в матче чемпионата Англии (2:0 в пользу «Ливерпуля»).

«Вест Хэм», в свою очередь, должен предложить Тамвуду образовательные занятия, чтобы попытаться изменить его взгляды, «сохраняя за собой право на бессрочный запрет, если эти усилия окажутся безуспешными».