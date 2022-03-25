Фаната «Эвертона», бросившего бутылку в защитника «Астон Виллы» Кэша, дисквалифицировали на 4 года

Магистратский суд Сефтона вынес приговор болельщику «Эвертона», который бросил бутылку в защитника «Астон Виллы» Мэтти Кэша, сообщает Sky Sports.

Инцидент произошел на 45-й минуте матча 23-тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Астон Вилла» (0:1). После гола полузащитника бирмингемцев Эмилиано Буэндии, болельщики хозяев закидали бутылками с водой игроков «Астон Виллы», праздновавших гол. Им удалось попасть в защитников Мэтти Кэша и Люку Диня, которые после этого провели некоторое время на газоне.

Виновником инцидента оказался 19-летний Роджер Твидл. Его приговорили к восьми неделям условно и 100 часам общественных работ. Также суд запретил ему в течение четырех лет посещать футбольные матчи. Твидлу также нельзя приближаться к домашнему стадиону ирисок — «Гудисон Парк», ближе чем на милю.