Фабьянски вернулся в «Вест Хэм», вратарь покинул клуб в конце июня

«Вест Хэм» объявил о подписании контракта с вратарем Лукашем Фабьянски.

Соглашение с 40-летним поляком рассчитано на сезон-2025/26. 30 июня голкипер покинул лондонский клуб по истечению срока действия контракта.

Фабьянски выступает за «Вест Хэм» с июля 2018 года. В сезоне-2024/25 он провел 17 матчей.