Фабрицио Романо: Жоау Феликс может продолжить карьеру в «Челси»
Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс может продолжить карьеру в английском «Челси», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.
В настоящий момент представители клубов обсуждают переход Феликса в рамках сделки по трансферу полузащитника Конора Галлахера, который должен пополнить состав «матрасников».
В прошлом сезоне Феликс выступал за «Барселону» на правах аренды. В 54 проведенных матчах во всех турнирах португалец забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Контракт форварда с «Атлетико» рассчитан до лета 2029 года. Его рыночная стоимость составляет 30 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.
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|Арсенал
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3
|Ливерпуль
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|0-0
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4
|Астон Вилла
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|0
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5
|Тоттенхэм
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8
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10
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|0-0
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11
|Брайтон
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|0-0
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12
|Борнмут
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|0
|0-0
|0
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13
|Фулхэм
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эвертон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
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|0-0
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19
|Ипсвич
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|0-0
|0
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20
|Саутгемптон
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
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Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
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|18.08
|16:00
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Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -
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