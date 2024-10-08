Фабрицио Романо: Виана является основным кандидатом «Манчестер Сити» на должность нового директора

Португалец Уго Виана может стать новым спортивным директором «Манчестер Сити», сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо. В настоящее время 41-летний специалист занимает аналогичную должность в «Спортинге».

По информации источника, Виана возглавил список кандидатов на пост спортивного директора английского клуба, которые могли бы заменить Чики Бегиристайна.

Во вторник, 8 октября, стало известно, что Бегиристайн намерен покинуть «Сити» по окончании нынешнего сезона. Испанец работает в клубе с 2012 года.

После семи туров горожане с 17 очками располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии.