Фабрегас рассказал, почему ушел из «Арсенала» в 2011 году

Бывший полузащитник «Арсенала» Сеск Фабрегас рассказал о причинах ухода из лондонского клуба в 2011 году.

— Я был капитаном команды и всегда чувствовал на себе давление, — цитирует Sky Sports Фабрегаса. — Я должен был вести команду к победам и делал все для этого возможное. Иногда, после поражений я возвращался домой и плакал. Я серьезно страдал, проводил бессонные ночи. Когда сидишь в автобусе после проигранной встречи, весь разбитый, и слышишь, как кто-то из игроков смеется, начинаешь думать: «Где эти парни в итоге окажутся в будущем?». Так происходило несколько лет. Мы играли в хороший футбол и мне многое нравилось, но я испытывал слишком много давления, словно был обязан делать вообще все на поле.

В какой-то момент даже почувствовал себя одиноким. Особенно это чувство развилось в последние 2-3 года в «Арсенале». Я чувствовал, что только Робин ван Перси и Самир Насри были на том же уровне, что и я — как ментально, так и в плане футбольных умений. У меня в голове была масса мыслей, я был просто опустошен и психологически, и физически. В душе я знал, что отдаю все силы за «Арсенал» и понимал, что клуб может подписать несколько футболистов и укрепить состав, но этого не произошло. Я видел поведение некоторых игроков и понял, что хочу попробовать себя в другом месте. Если бы не это, я бы не ушел тогда из «Арсенала».

Фабрегас выступал за «Арсенал» с 2003 по 2011 год, вместе с «канонирами» он выигрывал Суперкубок Англии (2004) и Кубок Англии (2004/05). Летом 2011 года полузащитник перешел в «Барселону», воспитанником которой является, за 34 миллиона евро. Сейчас 32-летний испанец выступает за «Монако».