Фабрегас отметил хорошее отношение Артеты с игроками «Арсенала»

Бывший игрок «Арсенала» и сборной Испании Сеск Фабрегас рассказал, что думает игре команды в нынешнем сезоне АПЛ.

«Артета проделал огромную работу. Мы видим, как он мотивирует команду. В клубе изменился менталитет. Влияет присутствие тренера, у которого отличные отношение с подопечными, это огромный плюс», — цитирует Сеска Daily Mail.

Ранее «Арсенал» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2. Лондонцы с 5-очковым отрывом лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги.