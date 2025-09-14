Карвалью — о своем голе в концовке матча с «Челси»: «Именно этого от меня хотел тренер»

Полузащитник «Брентфорда» Фабио Карвалью подвел итоги матча 4-го тура АПЛ против «Челси» (2:2).

«Невероятно. Все любят забивать голы в последнюю минуту. Я просто благодарен, что забил. Я делал это и раньше, просто стараюсь внести свой вклад каждый раз, когда выхожу на поле. Именно этого от меня хотел тренер. Сегодня это сработало. Надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе и добиться новых результатов», — приводит слова Карвалью BBC Sport.

«Челси» с 8 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, «Брентфорд» с 4 очками — на 12-й строчке.