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Фабинью получил повреждение связок лодыжки

16:27
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Полузащитник «Ливерпуля» Фабинью получил повреждение связок лодыжки во время матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Наполи». Бразилец был заменен на 19-й минуте встречи.

Дальнейшая оценка травмы показала, что Фабиньо выбыл из строя до Нового года. Бразилец начнет программу реабилитации с медицинской командой красных в Мелвуде, когда вернется к полной физической форме.

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