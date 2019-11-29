Полузащитник «Ливерпуля» Фабинью получил повреждение связок лодыжки во время матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Наполи». Бразилец был заменен на 19-й минуте встречи.

Дальнейшая оценка травмы показала, что Фабиньо выбыл из строя до Нового года. Бразилец начнет программу реабилитации с медицинской командой красных в Мелвуде, когда вернется к полной физической форме.