Фабинью отреагировал на слухи об уходе Салаха из «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабинью прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего команды Мохамеда Салаха в «Реал» или «Барселону».

«Большие футболисты всегда будут привлекать к себе внимание. Салах играет за «Ливерпуль», один из самых больших клубов мира. То, что его имя связывают с другими серьезными командами — нормально. Я вижу, что он счастлив там, где играет сейчас, он доволен своей игрой. Он требователен к себе, хочет быть лучшим и помогать «Ливерпулю». Слухи на него не влияют», — приводит ESPN слова Фабинью.

В сезоне-2020/21 Салах провел 25 матчей за «Ливерпуль», на его счету 17 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего египтянина в 120 миллионов евро.