Фабинью: «Ливерпуль» войдет в историю, если возьмет второй титул подряд"

Полузащитник «Ливерпуля» Фабинью заявил, что хочет защитить титул чемпиона Англии в сезоне-2020/21.

«Нашу команду запомнят за то, как качественно мы играли, а также за чемпионский титул. Однако победа в чемпионате во второй раз подряд позволит нам войти в историю. Мы встанем в один ряд с великими клубами прошлого, станем одной из лучших команд в истории АПЛ», — цитирует Daily Mail Фабинью.

«Ливерпуль» с 31 очком лидирует в турнирной таблице АПЛ после 14 туров.