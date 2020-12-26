Фабинью: «Ливерпуль» войдет в историю, если возьмет второй титул подряд"
Полузащитник «Ливерпуля» Фабинью заявил, что хочет защитить титул чемпиона Англии в сезоне-2020/21.
«Нашу команду запомнят за то, как качественно мы играли, а также за чемпионский титул. Однако победа в чемпионате во второй раз подряд позволит нам войти в историю. Мы встанем в один ряд с великими клубами прошлого, станем одной из лучших команд в истории АПЛ», — цитирует Daily Mail Фабинью.
«Ливерпуль» с 31 очком лидирует в турнирной таблице АПЛ после 14 туров.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю