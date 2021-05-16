Фабиньо рассказал, что станет успехом для «Ливерпуля» по итогам сезона

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо рассказал, что станет успехом для его команды по итогам сезона-2020/21.

«В начале сезона мы были оптимистично настроены, думали о трофеях. Тогда я бы не сказал, что простое попадание в топ-4 чемпионата Англии стало бы для нас успехом. Сейчас это уже будет для нас успехом, потому что сезон получился немного странным. Травмы, неудачные матчи... Попадание в четверку лучших и выход в Лигу чемпионов будет для нас успехом», — приводит Sky Sports слова Фабиньо.

«Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, на счету команды 60 очков в 35 матчах. Отставание от идущего на четвертом месте «Челси» составляет 4 очка, при этом лондонцы сыграли на матч больше. Места с первого по четвертое в чемпионате Англии позволяют попасть в групповой турнир Лиги чемпионов.