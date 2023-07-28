Фабиньо прошел медобследование перед переходом в «Аль-Иттихад»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо близок к переходу в Саудовскую Аравию.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 29-летний футболист успешно прошел медицинские тесты перед переходом в «Аль-Иттихад». Клубы все еще ожидают подписания документов, устная договоренность достигнута.

Фабиньо подпишет контракт с «Аль-Иттихадом» на три года.

Полузащитник выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. За это время он провел 219 матчей, забил 11 голов и сделал 10 результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро.