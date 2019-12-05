Фабиньо и Матип не вошли в заявку «Ливерпуля» на клубный чемпионат мира

«Ливерпуль» огласил заявку на клубный чемпионат мира, который состоится в середине декабря. В нее не попали Жоэль Матип и Фабинью, восстанавливающиеся от повреждений. Ранее стало известно, что в Кубке английской лиши мерсисайдцы сыграют другим составом.

Вратари: Алиссон, Адриан, Эндрю Лонерган

Защитники: Виргил ван Дейк, Деян Ловрен, Джо Гомес, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Неко Уильямс

Полузащитники: Джорджиньо Вайналдум, Джеймс Милнер, Наби Кейта, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Адам Лаллана, Джердан ШаЧири, Кертис Джонс, Харви Эллиот

Нападающие: Роберту Фирмину, Садио Мане, Мохамед Салах, Райан Брустер, Дивок Ориги.