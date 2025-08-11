Футбол
11 августа, 15:01

Хюрцелер — о «Брайтоне» в межсезонье: «Нам нужно прибавлять, но в целом все очень позитивно»

Павел Лопатко

Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер оценил готовность команды к сезону-2025/26.

«Нам нужно прибавлять, но в целом все очень позитивно. Насколько я слышал, травм пока нет, и теперь мы можем готовиться к игре с «Фулхэмом». Мы не должны делать искусственного акцента на этой неделе перед стартом [сезона]. Это непрерывный процесс — вы всегда должны развиваться и совершенствоваться.

Мы совершенствовались в предсезонке, будем совершенствоваться и на этой неделе. Мы сосредоточимся на себе, постараемся быть лучше в деталях, постараемся проявить себя в игре с «Фулхэмом», а затем продолжим развиваться как группа и как индивидуальные игроки.

Это то, что мы делали в прошлом сезоне, и это то, что мы будем делать в этом сезоне», — цитирует 32-летнего немецкого специалиста BBC.

По словам Хюрцелера, финальный предсезонный тест — товарищеский матч с «Вольфсбургом» (2:1) был «очень позитивным», а обе команды играли очень напряженно.

16 августа в 1-м туре АПЛ сезона-2025/26 «Брайтон» примет «Фулхэм».

В сезоне-2024/25 «чайки» заняли восьмое место в АПЛ.

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
Фабиан Хюрцелер
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
