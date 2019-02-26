ФА расследует переход Джейдона Санчо из "Уотфорда" в "Манчестер Сити" в 2015 году

Футбольная ассоциация Англии собирается расследовать трансфер полузащитника Джейдона Санчо из "Уотфорда" в "Манчестер Сити", случившийся в 2015 году, сообщает Goal.com.

В распоряжение немецкого издания Der Spiegel попали документы от Footbal Leaks, согласно которым, руководство "горожан" заплатило 200 тысяч агенту Эмеке Обаси за просмотр игроков в Южной и Центральной Америке. Эта сделка была предпринята для того, чтобы избежать прямой платы функционеру за организацию перехода Санчо.

Также Spiegel располагает копией письма, посланного отцу футболиста, в котором было рассказано, какую зарплату в "Сити" мог бы получать Санчо в случае, если бы стал выступать в их составе.

Сейчас 18-летний Санчо выступает за дортмундскую "Боруссию". В текущем сезоне он сыграл 31 матч, в которых забил 9 мячей и отдал 14 результативных передач.