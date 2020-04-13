FA предложила провести оставшиеся матчи на «Уэмбли»

Футбольная ассоциация Англии (FA) предложила использовать «Уэмбли» и национальный футбольный центр «Сент Джордж Парк» в качестве нейтральных мест, нде можно завершить чемпионат Англии, сообщает The Times.

По сведениям источника, «Уэмбли» может принимать несколько матчей в день, а на территории «Сент Джордж Парк» находятся 13 полей, пять из которых освещены.

Ранее появилась информация, что сезон АПЛ может быть завершен за пять недель.

13 марта руководство АПЛ приостановило проведение матчей из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок. Командам осталось сыграть 9 туров.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 850 393 человека. Зафиксировано 114 253 летальных исхода от инфекции, вылечились 423 708 человек. Первое место по числу зараженных занимают США — 560 433 человек. Далее идут — Испания (166 831), Италия (156 363), Франция (132 591) и Германия (127 854).

В Великобритании число зараженных составляет 84 279 человек, 10 612 погибли.