Конса: «Попасть в Лигу чемпионов — это главная цель «Астон Виллы» перед последним матчем в сезоне»

Защитник «Астон Виллы» Эзри Конса прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:0) в матче 37-го тура чемпионата Англии.

«Астон Вилла» работает над стандартами почти каждый день. У нас есть тренер по стандартам, и мы работали над конкретным розыгрышем углового, и он сегодня сработал. Мы знали, что нам нужно забить в начале второго тайма и дать болельщикам повод для радости.

Понимали, что сегодня мы должны победить. Мы хотим снова играть в Лиге чемпионов. Знали, что в среду у «Тоттенхэма» будет финал Лиги Европы, но нам нужно было оставаться сосредоточенными и победить. Попасть в Лигу чемпионов — это наша главная цель перед последней игрой. Сейчас мы отдохнем и сосредоточимся на «МЮ». Пока ситуация не в наших руках, но мы сделаем все возможное», — цитирует BBC Консу.

«Астон Вилла» с 66 очками занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 38 баллами идет на 17-й строчке.