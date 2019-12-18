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Езила удалили из китайской версии PES 2020

21:25
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Полузащитник «Арсенала» Месут Езил был удален из китайского версии симулятора Pro Evolution Soccer 2020, сообщает BBС. Причина — критика Китая, притесняющего уйгуров — коренного населения Восточного Туркестана, исповедующего ислам. Также он раскритиковал мусульман, которые замалчивают эту проблему.

Лондонский клуб подчеркнул, что написанное Езилом является его личным мнением, а «Арсенал» не вмешивается в политические вопросы. Впоследствии представители государственных СМИ Китая предупредили «канониров», что упоминание клуба будет под запретом, пока руководство не принесет извинения за действия немца.

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