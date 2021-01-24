Езил записал трогательное видеопрощание с «Арсеналом»

Новичок «Фенербахче» Месут Езил попрощался с «Арсеналом». Экс-хавбек сборной Германии защищал цвета лондонцев на протяжении последних семи с половиной сезонов, провел 254 матча, забил 44 гола и сделал 71 передачу.

В качестве прощания немец выложил видеонарезку своих матчей в составе «Арсенала».

Лондонцы, в свою очередь, также опубликовали подборку игр Езила.

? 254 appearances

?? 44 goals

?? 71 assists



Wishing you all the best at @Fenerbahce, Mesut ? pic.twitter.com/kq9XdojdXl — Arsenal (@Arsenal) January 24, 2021

«Моменты, которые я никогда не забуду», — прокомментировал видео Езил.