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Езил записал трогательное видеопрощание с «Арсеналом»

19:49
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Новичок «Фенербахче» Месут Езил попрощался с «Арсеналом». Экс-хавбек сборной Германии защищал цвета лондонцев на протяжении последних семи с половиной сезонов, провел 254 матча, забил 44 гола и сделал 71 передачу.

В качестве прощания немец выложил видеонарезку своих матчей в составе «Арсенала».

Лондонцы, в свою очередь, также опубликовали подборку игр Езила.

«Моменты, которые я никогда не забуду», — прокомментировал видео Езил.

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