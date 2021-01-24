Езил записал трогательное видеопрощание с «Арсеналом»
19:49
Новичок «Фенербахче» Месут Езил попрощался с «Арсеналом». Экс-хавбек сборной Германии защищал цвета лондонцев на протяжении последних семи с половиной сезонов, провел 254 матча, забил 44 гола и сделал 71 передачу.
В качестве прощания немец выложил видеонарезку своих матчей в составе «Арсенала».
Thank you, Gooners! ? #YaGunnersYa pic.twitter.com/gl9n8jltOY— Mesut ?zil (@MesutOzil1088) January 24, 2021
Лондонцы, в свою очередь, также опубликовали подборку игр Езила.
? 254 appearances— Arsenal (@Arsenal) January 24, 2021
?? 44 goals
?? 71 assists
Wishing you all the best at @Fenerbahce, Mesut ? pic.twitter.com/kq9XdojdXl
«Моменты, которые я никогда не забуду», — прокомментировал видео Езил.
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