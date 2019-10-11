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Езил выставил на продажу дом в Лондоне

23:18
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Полузащитник «Арсенала» Месут Езил может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Немец уже выставил на продажу свой дом в Лондоне, который оценивается в 10 миллиона фунтов стерлингов, сообщает Sport Witness.

Ранее появилась информация, что Езил в январе может перейти в «Фенербахче». Сам 30-летний игрок готов переехать в Турцию из-за разногласий с нынешним тренером «канониров» Унаи Эмери.

Президент «Фенера» Али Кодж уже встретился со спортивным директоров лондонцев Дамьеном Комолли на предмет возможного трансфера.

В текущем сезоне Езил сыграл только в 2 матчах, в которых не отметился результативными действиями. В последних трех играх «Арсенала» он оставался вне заявки.

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