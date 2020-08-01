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Езил улетел в Турцию, несмотря на то, что «Арсенал» сегодня играет в финале Кубка Англии

14:47
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Полузащитник «Арсенала» Месут Езил покинул расположение клуба, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 31-летний немец улетел в Турцию. Сегодня «Арсенал» играет против «Челси» в финале Кубка Англии, однако Езил не попал в заявку команды.

В сезоне-2019/20 Езил провел за «Арсенал» 23 матча, на его счету 1 гол и 3 результативных передачи. Сообщается, что будущее немца в лондонском клубе находится под вопросом.

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