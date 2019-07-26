Езил сообщил, что с ним и Колашинацем все в порядке

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил заявил, что у него все в порядке. Ранее на него и его партнера по команде Сеада Колашинаца напали с ножом.

- С Колашинацем, моей женой Амине и мной все в порядке, - написал Езил в Twitter. - Спасибо вам за ваши сообщения поддержки, ребята.

.@seadk6, my wife Amine and me are doing well again after yesterday's incident in London. Thanks for all your supporting messages guys. 🙏🏼❤ #M1Ö pic.twitter.com/ffu48rS9AY — Mesut Özil (@MesutOzil1088) July 26, 2019

В четверг вечером на Езила и Колашинаца было совершено вооруженное нападение в северной части британской столицы. Езил подвозил одноклубника на своей машине, когда путь перегородили двое мужчин на мопедах и в шлемах, вооруженные ножами.

По всей видимости, целью бандитов был автомобиль немца. Он уже покинул салон и попытался скрыться, но в это время боснийский защитник выскочил с пассажирского сиденья и дал отпор злоумышленникам. Судя по видео, Колашинацу удалось отпугнуть их.

На машину Езила напали с ножом в Лондоне. Подробности