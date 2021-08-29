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Езил прокомментировал очередное поражение «Арсенала»

11:25
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Полузащитник «Фенербахче» Месут Езил прокомментировал поражение «Арсенала» в матче 3-го тура чемпионата Англии. Лондонцы проиграли три игры подряд в АПЛ.

«Верьте в процесс», — написал после матча Езил, поставив эмодзи с разбитым сердцем.

Езил перешел в «Фенербахче» в январе 2021 года на правах свободного агента после того, как разорвал контракт с «Арсеналом». Он провел 7 матчей за турецкую команду.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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