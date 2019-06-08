Езил призвал гостей на свадьбе сделать пожертвования на благотворительность

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Езил и его супруга Амине сыграли свадьбу вчера, 7 июня. 30-летний немец турецкого происхождения попросил гостей не покупать дорогие подарки, а потратить деньги на благотворительность. Об этом хавбек написал в Инстаграме.

Отмечается, что президент Турции Реджеп Эрдоган стал свидетелем на свадьбе.

– Болельщики спрашивали меня, моих родственников и друзей о подарках на нашу свадьбу. Я приглашаю всех, кто хочет и может помочь, поддержать особенный проект, близкий нашему сердцу. Мы с Амине возьмем на себя расходы на операции для тысячи нуждающихся детей, – написал Езил в Инстаграме.