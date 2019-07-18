Езил попытался поблагодарить Лос-Анджелес. Но что-то пошло не так

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил поблагодил Лос-Анджелес за теплый прием. На лос-анджелесском стадионе состоялся матч Международного кубка чемпионов, в котором лондонский клуб победил "Баварию".

"Спасибо, Лос-Анджелес, за прием. Отличный тестовый матч против "Баварии" и еще одна победа в предсезонке", - напиал Езил в Твиттере. К записи он приложил послематчевое фото, на котором пальцами показывает буквы LA. Но либо он опубликовал зеркально отраженный снимок, либо не сообразил, как правильно сложить руки, и аббревиатура LA оказалась "вывернутой" наизнанку.