Езил получил бонус от «Арсенала» в 8 миллионов фунтов

Полузащитник «Арсенала» Месут Езил получил от клуба 8 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Athletic.

В конце сентября «канониры» заплатили футболисту бонус за лояльность. Эта сумма полагалась хавбеку по контракту на тот случай, если он не покинет лондонский клуб до конца 2020 года.

Отметим, что «Арсенал» хотел продать Езила во время летнего трансферного окна, но не нашел покупателей на игрока. Хавбеком интересовался «Аль-Наср», но футболист отказался от переезда в Саудовскую Аравию.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не включил Езила в заявку на Лигу Европы. Футболист с марта не играет за «канониров».