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Езил обрадовался возвращению Ганнерзавра в «Арсенал»

17:26
Маскот «Арсенала» Гуннерзавр. Фото Twitter
Маскот «Арсенала» Гуннерзавр. Фото Twitter
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Полузащитник «Арсенала» Месут Езил порадовался возвращению многолетнего маскота «канониров» Ганнерзавра в клуб.

«Рад, что ты вернулся туда, где должен быть», — написал у себя в Twitter Езил.

Ранее маскот, попавший под сокращение в октябре, объявил о возвращении в «Арсенал». Джерри Куй, выполняющий роль маскота, до этого проработал в «Арсенале» 27 лет. Для того, чтобы сохранить талисман в Лондоне, Езил предлагал лично платить ему зарплату.

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