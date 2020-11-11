Езил обрадовался возвращению Ганнерзавра в «Арсенал»

Полузащитник «Арсенала» Месут Езил порадовался возвращению многолетнего маскота «канониров» Ганнерзавра в клуб.

«Рад, что ты вернулся туда, где должен быть», — написал у себя в Twitter Езил.

Happy to see you back where you belong ??#YaGunnersYa https://t.co/6vffAervHI — Mesut ?zil (@MesutOzil1088) November 10, 2020

Ранее маскот, попавший под сокращение в октябре, объявил о возвращении в «Арсенал». Джерри Куй, выполняющий роль маскота, до этого проработал в «Арсенале» 27 лет. Для того, чтобы сохранить талисман в Лондоне, Езил предлагал лично платить ему зарплату.