Езил не намерен уходить из «Арсенала» до истечения контракта

Полузащитник «Арсенала» Месут Езил не собирается покидать клуб до истечения срока действия контракта, утверждает The Mirror.

32-летний немец, не попавший в заявку лондонского клуба на сезон, не планирует менять команду в январе. Хавбек расчитывает, что в конце сезона он будет востребованным игроком и получит много предложений.

При этом футболист надеется продолжить карьеру в одном из топ-клубов и остаться в АПЛ.

Стоит отметить, что Месут — самый высокооплачиваемый футболист английского клуба.

Контракт атакующего полузащитника с «канонирами» заканчивается 30 июня 2021 года.