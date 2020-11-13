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Езил не намерен делать запрос об уходе из «Арсенала»

21:23
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Полузащитник «Арсенала» Месут Езил не намерен покидать клуб. 32-летний немец не считает необходимым делать запрос о трансфере, хотя у он не получает игрового времени в нынешнем сезоне, сообщает Bleacher Report.

Езил является самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала», зарабатывая 350 тысяч фунтов в неделю.

Хавбек выступает за «Арсенал» с 2013 года. После вывода из состава 32-летний немец раскритиковал клуб и Микеля Артету за несправедливое отношение к нему.

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