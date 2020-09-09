Полузащитник «Арсенала» Месут Езил назвал свою версию команды мечты из футболистов, с кем ему доводилось играть. Интересно, что из партнеров по нынешнему клубу немец назвал только Санти Касорлу, выступавшего за «Арсенал» с 2012 по 2018 год.

Большинство же членов команды мечты Езила представляют «Реал».

Полностью состав выглядит следующим образом: Икер Касильяс — Филипп Лам, Серхио Рамос, Джером Боатенг, Марселу — Хави Алонсо, Санти Касорла — Анхель ди Мария, Кака, Криштиану Роналду — Карим Бензема.