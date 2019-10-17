Езил намерен остаться в «Арсенале» до 2021 года

Полузащитник «Арсенала» Месут Езил заявил, что будет выступать за английский клуб, как минимум, до 2021 года.

— У меня контракт с «Арсеналом» до 2021 года, и до его окончания я буду выступать за клуб, — цитирует ESPN Езила в Twitter. — Когда я подписывал контракт, то тщательно все обдумал, так как это было одним из важнейших решений в карьере. У меня не было желания прийти только на год или два. Я сумею прожить непростые времена и у меня нет никаких причин покидать клуб.

Арсен Венгер был одним из факторов, повлиявших на переход, но все-таки я подписал контракт с клубом. Даже когда он объявил о своем уходе, я решил остаться.

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