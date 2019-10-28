Езил может продолжить карьеру в клубе Бэкхема

Полузащитник «Арсенала» Месут Езил рассматривает вариант продолжения карьеры в США. 31-летний немец будущим летом может стать игроком «Интера Майами», сообщает The Guardian.

Еще одним из претендентов на Езила считается «Ди Си Юнайтед», который следит за хавбеком еще с прошлого лета.

Одним из владельцев «Интера» является экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм. Команда из Майами в новом сезоне будет играть в регулярном чемпионате МЛС.

В текущем сезоне на счету Езила 1 матч в рамках АПЛ, в котором он не отметился результативными действиями. Ранее появлялась информация, что на хавбека претендуют клубы из Турции и Италии.

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