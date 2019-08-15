Езил и Колашинац вернулись к тренировкам «Арсенала» после нападения бандитов

Игроки «Арсенала» Месут Езил и Сеад Колашинац вернулист к тренировкам с командой, сообщает Daily Mail. Футболисты находились под усиленной охраной после нападения грабителей.

26 июля два мужчины, вооружившись ножами, окружили автомобиль Езила и заставили его выйти из машины. Немецкий хавбек побежал в соседнее кафе за помощью, но в этот момент отпор грабителям дал Колашинац, который ехал с ним. Босниец атаковал бандитов, и те скрылись.

Позднее была арестованы два мужчины, которые вступили в конфликт с охраной дома Езила.

Из соображений безопасности оба футболиста не поехали на матч 1-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (1:0). Ожидается, что они смогут принять участие в игре с «Бернли» в эту субботу.