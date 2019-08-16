Езил и Колашинац готовы сыграть в следующей игре «Арсенала» в АПЛ после нападения бандитов

Перед матчем 2-го тура АПЛ «Арсенал» — «Бернли» главный тренер «канониров» Унаи Эмери заверил, что Месут Езил и Сеад Колашинац на 100 процентов готовы принять участие в этой встрече.

— Езил и Колашинац психологически на 100 процентов готовы принять участие в матче с «Бернли», — цитирует Эмери ВВС. — Хочу помочь им быть с нами, вернуться к нормальным тренировкам и думать о футболе.

26 июля два мужчины, вооружившись ножами, окружили автомобиль Езила и заставили его выйти из машины. Немецкий хавбек побежал в соседнее кафе за помощью, но в этот момент отпор грабителям дал Колашинац, который ехал с ним. Босниец атаковал бандитов, и те скрылись.

Позднее была арестованы два мужчины, которые вступили в конфликт с охраной дома Езила.

Из соображений безопасности оба футболиста не поехали на матч 1-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (1:0).

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