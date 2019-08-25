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Езил хочет уйти из «Арсенала». Он не попал в заявку на матч с «Ливерпулем»

16:22
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Нападающий «Арсенала» Месут Езил выразил желание покинуть команду, сообщает Daily Mail. Поводом стало невключение немца в заявку на выездной матч с «Ливерпулем» (1:3), при том, что футболист был полностью здоров.

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери на вопрос об отсутствии Езила ответил, что в заявку команды попали те, кто был лучше готов к матчу.

Отметим, что в этом сезоне Езил ни разу не выходил на поле в составе «Арсенала» в официальных встречах.

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