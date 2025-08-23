Эзе перешел из «Кристал Пэлас» в «Арсенал»

«Арсенал» объявил о подписании долгосрочного контракта с полузащитником «Кристал Пэлас» Эбере Эзе.

«Канониры» перехватили 27-летнего хавбека у «Тоттенхэма», который несколько дней вел переговоры с футболистом.

«Мы очень рады завершить сделку по переходу Эзе в «Арсенал». Эбере — креативный и талантливый футболист с невероятной техникой. Он игрок высокого уровня, а его опыт выступлений на международном уровне за сборную Англии также подчеркивает его класс и характер. Весь клуб проделал отличную командную работу, чтобы этот трансфер состоялся, и мы уверены, что Эбере станет важным приобретением для «Арсенала», — заявил спортивный директор клуба Андреа Берта.

Эзе играл за «Кристал Пэлас» с 2020 года. В сезоне-2024/25 он в 43 матчах во всех турнирах забил 14 голов и сделал 11 результативных передач. В нынешнем сезоне полузащитник провел один матч в АПЛ и один — в Суперкубке Англии.