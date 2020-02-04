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Эйдур Гудьонсен: «Лучшие форварды больше не хотят переходить в «Манчестер Юнайтед»

08:23
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Бывший нападающий «Челси» Эйдур Гудьонсен поделился мнением о переходе нападающего «Шанхай Шеньхуа» Одиона Игало в «Манчестер Юнайтед» до конца сезона.

— Трансфер Игало во многом обусловлен тем, что произошел зимой, — цитирует Гудьонсена Sky Sports. — Я не думаю, что кто-либо из лучших нападающих был доступен.

Я думаю, что лучшие форварды больше не хотят переходить в «Манчестер Юнайтед».

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