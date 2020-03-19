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Европейские чемпионаты потеряют около 4 миллиардов евро из-за паузы

03:13

Ведующие чемпионаты Европы могут потерять от 3,4 от 3,9 миллиарда евро из-за паузы в сезоне в связи с пандемией коронавируса, сообщает AFP со ссылкой на исследование агентства KPMG. Больше всего пострадают клубы Англии — не досчитаются около 1,25 миллиарда евро. Чемпионат Испании может потерять до 950 миллионов евро, Германии — до 750 миллионов, Италии — до 650 миллионов, Франции — до 400 миллионов.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 214 894 человек. Умерших — 8 732, выздоровевших — 83 313. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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