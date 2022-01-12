Эвра: «В каждом клубе есть как минимум два футболиста с гомосексуальной ориентацией»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра высказался о гомосексуализме в футболе.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра высказался о гомосексуализме в футболе.

«Когда я был в Англии, в команду привели человека, чтобы он рассказал о гомосексуализме, — приводит слова Эвра Marca. — Когда я был в Англии, в команду привели человека, чтобы он рассказал о гомосексуализме. Некоторые игроки заявили, что это против их религии. Они сказали: «Если в этой раздевалке есть гей, он должен уйти». В тот момент я ответил: «Все заткнулись». Вы можете себе это представить? Я играл с футболистами, которые были гомосексуалистами. Один за другим они признавались мне в этом, потому что боялись говорить об этом иначе. В каждом клубе есть как минимум два игрока с гомосексуальной ориентацией. Но в футбольном мире, если признаешь, что ты гей, все кончено».

Помимо «Манчестер Юнайтед» 40-летний француз играл в «Ницце», «Монако», «Марселе», «Ювентусе» и «Вест Хэме». Он закончил карьеру в 2018 году.