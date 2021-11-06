Эвра: «У меня одного столько же титулов в АПЛ, сколько у «Манчестер Сити»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра ответил, может ли представить, что «Манчестер Сити» превзойдет «красных дьяволов» по количеству трофеев.
«Ни за что, — приводит слова Эвра Daily Mail. — У меня одного столько же титулов в АПЛ, сколько у «Манчестер Сити». А где их трофей Лиги чемпионов? Меня не беспокоит, что сейчас «Сити» лучше, чем «Юнайтед». История никогда не умрет. Если «горожане» выиграют Лигу чемпионов, тогда будет другой разговор, но пока они не достигли даже уровня «Челси». Только люди, родившиеся после выхода PlayStation 5, скажут, что «Ман Сити» — величайший клуб в мире. Остальные? Никогда».
6 ноября на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч 11-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Встреча начнется в 15.30 по московскому времени.
После 10 туров чемпионата Англии «Юнайтед» с 17 очками идет на пятом месте. «Сити» набрал 20 очков и расположился на третьей позиции.
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Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10171063/Manchester-United-Patrice-Evra-saddened-former-team-insists-theyre-bigger-City.html
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