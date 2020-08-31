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Эвра сыграл за команду 11-го английского дивизиона

09:41
Патрис Эвра в составе &quot;Брентхэма&quot;. Фото Twitter
Патрис Эвра в составе &quot;Брентхэма&quot;. Фото Twitter
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра вышел на поле в матче 11-го по силе дивизиона Англии в составе «Брентхэма». 39-летний футболист поучаствовал в игре любительской лиги против «Норт Гринвуд Юнайтед» в качестве подготовки к благотворительному матчу на «Олд Траффорд». Он вышел на поле в футболке с номером 11.

Несмотря на участие 39-летнего победителя Лиги чемпионов, «Брентхэм» проиграл 2:3.

«Спасибо, парни, что разрешили сыграть с вами. Отличный день. Не беспокойся, Гиггз, я старался с честью играть под твоим номером», — написал Эвра в Twitter.

Эвра завершил карьеру в 2018 году в «Вест Хэме».

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