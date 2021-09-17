Эвра — Роналду: «Брат, не переживай, я уведу своих овец подальше от твоего дома»
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра в Instagram подшутил над нападающим манкунианцев Криштиану Роналду.
Вчера, 16 сентября, стало известно, что португалец вместе с семьей переехали в другой дом из-за блеяния овец по утрам. Пресс-служба Роналду позже опровергла эти сведения.
«Брат, не переживай, я уведу своих овец подальше от твоего дома», — написал Эвра, приложив видео, где видно, как он сидит в лодке с овцами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю