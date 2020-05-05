Эвра рассказал, что получал угрозы убийства из тюрем после расистского скандала с Суаресом

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал, что получал угрозы убийства от заключенных тюрем после расистского скандала с форвардом Луисом Суаресом в 2011 году, когда тот выступал за «Ливерпуль».

В октябре 2011 года во время матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» (1:1) Суарес назвал Эвра «негром», что вызвало серьезный скандал в английском футболе. Позднее Суареса оштрафовали за этот поступок на 40 тысяч фунтов и получил 8-матчевую дисквалификацию.

— «МЮ» получил много писем с угрозами в мой адрес, — приводит пресс-служба «красных дьяволов» слова Эвра. — Мне писали: «Мы — фанаты «Ливерпуля», и мы в тюрьме. Когда мы выйдем, убьем тебя и твою семью». Я два месяца везде ходил только в присутствии охранников. Охрана даже по ночам следила за безопасностью около моего дома. Это был тяжелый период, но я не боялся. Зато боялась вся моя семья, мои жена и брат. Я не мог понять, почему меня так ненавидели те люди. Они не знали правды.