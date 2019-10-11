«Эвертон» заключил контракт с 17-летним воспитанником академии

«Эвертон» заключил контракт с полузащитником Льюисом Уоррингтоном. 17-летний воспитанник академии клуба заключил контракт до лета 2022 года, сообщает официальный сайт команды.

Уоррингтон находится в системе «Эвертона» с 6 лет. В этом сезоне он выступает в молодежной команде (U-18) и в 4 матчах забил 2 мяча.

?? | Lifelong Blue Lewis Warrington has today signed his first professional contract with #EFC. ? — Everton (@Everton) October 11, 2019

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