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«Эвертон» заключил контракт с 17-летним воспитанником академии

19:30
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«Эвертон» заключил контракт с полузащитником Льюисом Уоррингтоном. 17-летний воспитанник академии клуба заключил контракт до лета 2022 года, сообщает официальный сайт команды.

Уоррингтон находится в системе «Эвертона» с 6 лет. В этом сезоне он выступает в молодежной команде (U-18) и в 4 матчах забил 2 мяча.

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